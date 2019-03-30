В Тверской области синяя собака погибла под колёсами машины после издевательств

По словам очевидцев, сбивший пса мужчина уехал с места инцидента, сказав: "Это же не человек".

В Удомле Тверской области автомобиль сбил собаку синего цвета. Об этом сообщила пользователь соцсети "ВКонтакте".

Как рассказала одна из подписчиц группы "Подслушано в Удомле", животное умерло до того, как его успели довезти до ветеринарной клиники. Причиной его гибели могли стать издевательства со стороны неизвестных — окрашивание собаки могло привести к её дезориентации.

По данным местных жителей, сбивший пса мужчина уехал с места происшествия. Они отметили, что видели уже двух собак, которых покрасили в синий цвет.

Сотрудники УМВД РФ по Тверской области начали проверку по факту появления окрашенных собак на улицах города. Если выяснится, что к случившемуся причастны несовершеннолетние, их родители будут привлечены к ответственности, сообщает "МК в Твери".

Ранее Лайф писал про собаку розового цвета, которую обнаружили в гаражном кооперативе в Ижевске.