На Украине глава участковой комиссии случайно испортила 180 бюллетеней

Чиновница поставила штамп о снятии одного из кандидатов с выборов, думая, что это действительно так.

Во Львовской области Украины глава участковой избирательной комиссии (УИК) ошиблась и проштамповала 180 бюллетеней для голосования на президентских выборах. В пресс-службе региональной полиции заявили, что за поступок чиновнице может стоить до семи лет лишения свободы.

— Председатель одной из УИК испортила 180 избирательных бюллетеней, поставив штамп "Выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов на пост президента Украины, поскольку считала, что он "снялся с выборов", — говорится в сообщении управления.

Когда глава УИК обнаружила ошибку, она самостоятельно уведомила о своих действиях областной Избирком. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Фальсификация избирательных документов", которая предусматривает наказание от трёх до семи лет лишения свободы.

Напомним, выборы президента Украины пройдут завтра — за пост главы государства поборются 39 претендентов. Сегодня в стране день тишины накануне голосования.