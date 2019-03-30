Путин подписал указ о весеннем военном призыве

Российский лидер также распорядился уволить в запас солдат, матросов, сержантов и старшин, которые уже отслужили.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, с 1 апреля по 15 июля на военную службу будет осуществлён призыв россиян в возрасте от 18 до 27 лет. Ряды армии пополнят 135 тысяч человек.

Глава государства также распорядился уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, которые уже отслужили. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, в сентябре 2018 года на военную службу были призваны 132,5 тысячи россиян.