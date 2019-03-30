Протесты в Барселоне закончились беспорядками и задержаниями

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Протесты в Барселоне закончились беспорядками и задержаниями

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Правоохранителей закидывали камнями, краской, протестующие поджигали мусорные контейнеры и строили баррикады.

Акция крайне левых радикальных движений в Барселоне закончилась беспорядками и задержаниями, сообщает агентство Europa Press.

Известно, что полиция арестовала четырёх протестующих. Трое из них напали на человека, который шёл на митинг партии VOX, его доставили в больницу. Помимо него за медицинской помощью обратились ещё четыре человека.

Ранее в Барселоне прошёл митинг крайне правой партии VOX под лозунгом "Каталония — за Испанию". Против него запротестовали организации, которые выступали за независимость Каталонии. Так, сторонники партий "Кандидатура народного единства", "Комитета защиты республики" и "Профсоюза студентов Каталонских земель" попытались подойти к митингующим, но полицейские пресекли их действия.

Известно, что правоохранителей закидывали камнями и краской. Протестующие поджигали мусорные контейнеры и строили баррикады.

Ранее Лайф сообщал, что беглый экс-глава Каталонии намерен баллотироваться в Европарламент.

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