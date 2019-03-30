Протесты в Барселоне закончились беспорядками и задержаниями

Правоохранителей закидывали камнями, краской, протестующие поджигали мусорные контейнеры и строили баррикады.

Акция крайне левых радикальных движений в Барселоне закончилась беспорядками и задержаниями, сообщает агентство Europa Press.

Известно, что полиция арестовала четырёх протестующих. Трое из них напали на человека, который шёл на митинг партии VOX, его доставили в больницу. Помимо него за медицинской помощью обратились ещё четыре человека.

‼️Seven arrested and five injured in anti-fascist protest in Barcelona. High security to keep anti-fascist and far-right event apart. VOX party organized an event in the Catalan capital and demanded the imprisonment of President Torra and Puigdemont pic.twitter.com/CseS18AYOV — Catalan News (@catalannews) March 30, 2019

Ранее в Барселоне прошёл митинг крайне правой партии VOX под лозунгом "Каталония — за Испанию". Против него запротестовали организации, которые выступали за независимость Каталонии. Так, сторонники партий "Кандидатура народного единства", "Комитета защиты республики" и "Профсоюза студентов Каталонских земель" попытались подойти к митингующим, но полицейские пресекли их действия.

Известно, что правоохранителей закидывали камнями и краской. Протестующие поджигали мусорные контейнеры и строили баррикады.

Ранее Лайф сообщал, что беглый экс-глава Каталонии намерен баллотироваться в Европарламент.