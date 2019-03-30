СК показал, как допрашивали виновника смертельного ДТП в Москве

Мужчина был сегодня арестован на два месяца. После аварии он скрылся и явился с повинной только после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.

СК России опубликовал видео с фрагментом допроса Муслима Джамбекова, который на автомобиле Gelandewagen влетел в "ниву" на Можайском шоссе в Москве. В результате ДТП пассажиры отечественной машины — 35-летняя мать и её 15-летняя дочь — погибли на месте.

В этом эпизоде следователь пытается восстановить события трагической ночи и алгоритм, по которому действовали сотрудники ГИБДД. Однако обвиняемый отвечает, что не помнит некоторые моменты.

Напомним, в результате жуткой аварии в ночь на 25 марта погибли женщина и девочка, отец семейства получил травмы. Муслим Джамбеков сразу после ДТП скрылся. Однако позже явился с повинной после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в видеообращении призвал его "ответить за содеянное". Сегодня Джамбекова арестовали до 25 мая.

После трагедии один из инспекторов ГИБДД, разбиравших аварию, был уволен, а ряд его коллег и начальников, в том числе руководитель ГИБДД УМВД РФ генерал-майор Виктор Коваленко, наказаны.