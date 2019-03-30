В Москве пенсионерка заплатила за два пакета сока 500 тысяч рублей

Деньги она передала курьеру после того, как представившийся соцработником человек рассказал бабушке о её тяжёлой болезни.

В Москве 67-летняя женщина заплатила полмиллиона рублей за два пакета сока, попавшись на удочку мошенника. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Недавно пенсионерке позвонил представившийся социальным работником человек и рассказал о том, что она тяжело больна. Он уточнил, что излечить женщину может некое лекарство за полтора миллиона рублей.

Москвичке удалось собрать 500 тысяч рублей, которые она передала курьеру, после чего получила посылку. В ней пенсионерка обнаружила две упаковки сока.

Ранее Лайф писал о похожем случае: в Москве пенсионерке под видом дорогого лекарства от тяжёлой болезни продали персиковый сок. По подозрению в мошенничестве были задержаны двое приезжих.