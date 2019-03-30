В Москве пенсионерка заплатила за два пакета сока 500 тысяч рублей

В Москве 67-летняя женщина заплатила полмиллиона рублей за два пакета сока, попавшись на удочку мошенника. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Недавно пенсионерке позвонил представившийся социальным работником человек и рассказал о том, что она тяжело больна. Он уточнил, что излечить женщину может некое лекарство за полтора миллиона рублей.
Москвичке удалось собрать 500 тысяч рублей, которые она передала курьеру, после чего получила посылку. В ней пенсионерка обнаружила две упаковки сока.
Ранее Лайф писал о похожем случае: в Москве пенсионерке под видом дорогого лекарства от тяжёлой болезни продали персиковый сок. По подозрению в мошенничестве были задержаны двое приезжих.
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