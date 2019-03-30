МИД РФ призвал ОБСЕ отреагировать на высылку Киевом журналистки Бондарь

В ведомстве подчеркнули, что таким поступком украинские власти продолжают грубо нарушать права журналистов и подавляют свободу слова.

Москва призвала ОБСЕ отреагировать и оказать давление на Киев в связи с высылкой с Украины журналистки Маргариты Бондарь. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что таким поступком украинские власти продолжают грубо нарушать права журналистов и подавляют свободу слова, игнорируют действующие международно-правовые и политические обязательства Украины по обеспечению свободы выражения мнения, а "маховик репрессий в отношении СМИ набирает обороты".

По данным МИД РФ, в прошлом году постановления о депортации или запрете въезда на территорию Незалежной в отношении восьми сотрудников российских СМИ были вынесены под вымышленными предлогами.

27 марта стало известно, что Украина до конца месяца вышлет из страны российскую журналистку издания "Украина.ру" Маргариту Бондарь с запретом въезда на три года за "нарушение миграционного законодательства". Киевские власти считают, что она работала по "заказу" российского сайта и якобы распространяла в Сети "тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации на Украине".