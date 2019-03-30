Папа римский объяснил, почему не давал прихожанам поцеловать свою руку

Папа римский Франциск рассказал, что убирал руку, не давая целовать её верующим во время одной из церемоний, потому что она стала мокрой после первых поцелуев. Понтифик делал это в целях соблюдения гигиены.
— Рука была мокрой, и я подумал, что [рука] становится рассадником микробов, — передаёт ТАСС слова Франциска.
Ранее папа римский совершил паломничество в город Лорето. Там во время приветствия прихожан в местном храме понтифик убирал руку, когда верующие пытались приложиться в знак почтения и преклонения перед ним. Консервативные католики усмотрели в этом жесте нарушение вековой традиции.
Ранее Лайф сообщал, что папа римский во время поездки по Эмиратам процитировал Достоевского.
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