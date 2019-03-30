Порошенко запутался в "ключах от мира" и случайно защитил Москву

Глава государства допустил очередную досадную для себя оговорку во время выступления на телешоу.

Президент Украины Пётр Порошенко запутался в собственных утверждениях о нахождении "ключей от мира", предъявляя обвинения в адрес России, и случайно защитил Москву.

— Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее, Вашингтоне и Брюсселе, — сказал политик в эфире телеканала "Украина", после чего прервал фразу и попытался исправить положение, добавив, что ключ от мира всё же, по его мнению, находится в Москве.

И это далеко не первая оговорка, из-за которой Порошенко оказывается в неловкой ситуации. Ранее он случайно поддержал "врагов" Незалежной. А выступая в городе Жолква, назвал Украину страной-агрессором. Ещё раз он оговорился в январе 2018 года, заявив, что землю Крыма и Донбасса топчут украинские оккупанты, а также назвал украинский режим подлым.