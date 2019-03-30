Минздрав Украины посоветовал членам ЦИК чистить зубы и приседать

Среди других рекомендаций — взять с собой питательную еду, полотенце и чаще проветривать участок.

И.о главы украинского Минздрава Ульяна Супрун дала советы членам избирательных комиссий и наблюдателям, как выдержать сутки выборов. В день голосования на выборах президента Украины сотрудники избиркомов будут работать с самого утра до поздней ночи. Рекомендации опубликованы на странице министра в "Фейсбуке".

Первый и самый главный совет Супрун — взять с собой еду. По её словам, погрызть печенье и заказать пиццу — не вариант, продукты малопитательные и захочется ещё, а организму нужны не просто калории, поэтому в этот день лучше заранее купить яблоки, бананы, курагу, чернослив и мандарины. Министр рекомендует также чаще пить воду — ориентироваться стоит на три литра для одного человека, без учёта чая или кофе.

Не менее важным, как отмечает глава ведомства, является зубная щётка и паста. Их тоже стоит прихватить с собой.

— Возможно, ощущение чистых зубов и ухоженности поможет вам чувствовать себя более "свежими" или воспрепятствует неполезным перекусам, — говорит Супрун.

Сотрудникам ЦИК нужно взять также и полотенце. По мнению медика, антибактериальные спреи и салфетки "не очищают нормально руки, а в фильтрах сушилок для рук может быть полно бактерий".

— Поэтому лучше возьмите свои мыло и полотенце, — продолжает министр.

Супрун также отмечает, что если много сидеть или стоять, то рано или поздно всё начнёт болеть. В свободные минутки, например пока греется вода, она рекомендует сделать 20 приседаний, чтобы предотвратить застой в венах и боли в пояснице. По её словам, следует также проветривать участок и взять с собой аптечку.

Ранее глава Минздрава Украины рассказала украинцам, как защитить психику во время выборов. На счету Ульяны Супрун десятки подобных советов. Не так давно она посоветовала народу отказаться от чёрной икры в пользу красной. А ещё раньше опубликовала инструкцию, как правильно чихать, чтобы не заражать других.

Напомним, выборы президента Украины состоятся завтра. Основные соперники — шоумен Владимир Зеленский, действующий глава государства Пётр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко. Всего же в писке — 39 претендентов.