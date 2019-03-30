В Москве загорелся спорткомплекс "Олимпийский" — видео

В здании спорткомплекса "Олимпийский" в Москве произошёл пожар. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они обнаружили очаг возгорания на шестом этаже — горели проводка и подвесной потолок.

На кадрах, которыми делятся очевидцы в соцсетях, видно, что чёрный дым валит из окон здания. К спортивному объекту уже приехали две пожарные машины. Информации о пострадавших нет.

Ранее Лайф писал, что в мебельном центре "Снежная королева" в Краснодаре произошёл пожар.