Талибы атаковали кортеж первого вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума. Об этом сообщает телеканал Tolo News ссылаясь на его помощника Канишку Туркистани.

Отмечается, что боевики движения "Талибан"* напали в субботу днём, когда кортеж Дустума направлялся из провинции Балх в Джаузджан. Первый вице-президент не пострадал.

Сообщается, что один из его телохранителей погиб, ещё двое получили ранения.

Напомним, 24 марта при атаке талибов в Афганистане погибло 10 военных.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.