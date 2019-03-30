В Нальчике полыхает склад кондитерской фабрики

В Нальчике горит склад кондитерской фабрики, площадь пожара составляет 2500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.
На месте происшествия работают 49 человек и 13 единиц техники. Тушение осуществляется по трём боевым участкам.
В результате возгорания пострадал мужчина, его доставили в РКБ Нальчика с ожогами конечностей 1-й и 2-й степени.
Место происшествия оцепили сотрудники республиканского МВД. Информация о причине возгорания уточняется.
Ранее Лайф писал, что в Краснодаре загорелось складское помещение для хранения мебельной продукции.
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