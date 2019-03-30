Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Ника"

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Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Ника"

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По мнению главы государства, "искренняя любовь к своему делу, яркое дарование, желание внести личный вклад в развитие отечественного киноискусства" объединяют авторов наиболее успешных киноработ 2018 года.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXXII торжественной церемонии вручения премии "Ника", проходящей в Москве. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

По словам главы государства, культурная жизнь Москвы и России наполнена интересными и содержательными мероприятиями. Особым вниманием, как отмечает Путин, пользуются события, которые происходят в российском кинематографе.

Российский лидер также отметил, что "искренняя любовь к своему делу, яркое дарование, желание внести личный вклад в развитие отечественного киноискусства" объединяют авторов наиболее успешных киноработ 2018 года.

Высокая оценка коллег по цеху — убедительное свидетельство незаурядного таланта лауреатов, их стремления к профессиональным вершинам, — заметил президент.

Российская премия "Ника" вручается ежегодно за фильмы, которые вышли в прокат в год, предшествующий церемонии награждения.

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