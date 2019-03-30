В секторе Газа 40 тысяч человек вышли на протесты

Большинство демонстрантов не приближались непосредственно к ограждению на границе.

HAPPENING NOW: 40,000 violent rioters in Gaza, some armed with knives, explosives, and grenades, are attempting to breach Israel's border and reach Israeli families on the other side of the fence. If our soldiers weren't there, they could. pic.twitter.com/Zy61KkbiYb — Israel Defense Forces (@IDF) 30 марта 2019 г.

Около 40 тысяч палестинцев собрались днём 30 марта близ границы сектора Газа, чтобы отметить первую годовщину серии непрерывных протестных акций против Израиля. Об этом со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает Times of Israel.

Демонстранты бросали в сторону ограждения взрывные устройства, камни и горящие покрышки, но в основном не приближались к нему.

Демонстрацию посетил Исмаил Хания — лидер движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа.

К вечеру число демонстрантов сократилось до 6000 человек. По данным палестинской стороны, в ходе протестов погиб 17-летний подросток, пострадали 317 человек. Израильские военные применяли против демонстрантов спецсредства и боевые патроны.

Как писал Лайф, в ночь с 26 на 27 марта ВВС Израиля нанесли по сектору Газа серию ударов.