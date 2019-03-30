В Москве проходит церемония вручения кинопремии "Ника"

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В Москве проходит церемония вручения кинопремии "Ника"

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям направил президент России Владимир Путин.

В Москве в театре "Русская песня" проходит церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника".

Телеграмму участникам, организаторам и гостям церемонии направил российский лидер Владимир Путин. Текст телеграммы размещён на сайте Кремля.

Награду в номинации "Лучший анимационный фильм" уже получила картина "Знаешь, мама, где я был?" режиссёра Левана Габриадзе. В номинации "Лучший неигровой фильм" победил фильм режиссёра Андрея Осипова "Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени".

Номинанты кинопремии "Ника" были названы в феврале.

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