В Москве проходит церемония вручения кинопремии "Ника"

В Москве в театре "Русская песня" проходит церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника".
Телеграмму участникам, организаторам и гостям церемонии направил российский лидер Владимир Путин. Текст телеграммы размещён на сайте Кремля.
Награду в номинации "Лучший анимационный фильм" уже получила картина "Знаешь, мама, где я был?" режиссёра Левана Габриадзе. В номинации "Лучший неигровой фильм" победил фильм режиссёра Андрея Осипова "Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени".
Номинанты кинопремии "Ника" были названы в феврале.
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