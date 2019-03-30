В Благовещенске 10 онкобольных детей вылечились от гепатита С

Лечение других будет происходить в зависимости от возраста поэтапно и продлится до 18 недель.

Десять онкобольных детей, заразившихся в благовещенской больнице гепатитом С, вылечились. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

— Стало известно, что количество детей, которым не требуется противовирусная терапия, увеличилось до 10. Трое из них успешно прошли лечение, у семерых произошла спонтанная элиминация вируса гепатита С, — говорится в сообщении.

Как рассказали в правительстве региона, другие больные дети были осмотрены руководителем отдела вирусных гепатитов и заболеваний печени, ведущим научным сотрудником Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России Ларисой Горячевой. Она отметила, что тяжёлых поражений печени ни у кого из детей нет. Экстренная терапия не потребуется.

Лечение будет происходить в зависимости от возраста поэтапно и продлится до 18 недель. В ближайшее время Минздрав должен одобрить применение препаратов среди детей от 12 до 18 лет. Врачи рассчитывают завершить лечение всех детей к 2021 году.

Ранее в СМИ появилась информация, что более 100 детей заразились гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске. При этом ранее в отчётах местных властей фигурировало 26 больных детей. По одной из версий, заражение произошло из-за нарушения базовых медицинских требований. После проведения проверки в больнице правоохранители завели уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". В беседе с Лайфом родители рассказали, кого винят в заражении детей.