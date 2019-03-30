В Благовещенске 10 онкобольных детей вылечились от гепатита С

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В Благовещенске 10 онкобольных детей вылечились от гепатита С

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Фото: © Shutterstock

Лечение других будет происходить в зависимости от возраста поэтапно и продлится до 18 недель.

Десять онкобольных детей, заразившихся в благовещенской больнице гепатитом С, вылечились. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Стало известно, что количество детей, которым не требуется противовирусная терапия, увеличилось до 10. Трое из них успешно прошли лечение, у семерых произошла спонтанная элиминация вируса гепатита С, — говорится в сообщении.

Как рассказали в правительстве региона, другие больные дети были осмотрены руководителем отдела вирусных гепатитов и заболеваний печени, ведущим научным сотрудником Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России Ларисой Горячевой. Она отметила, что тяжёлых поражений печени ни у кого из детей нет. Экстренная терапия не потребуется.

Лечение будет происходить в зависимости от возраста поэтапно и продлится до 18 недель. В ближайшее время Минздрав должен одобрить применение препаратов среди детей от 12 до 18 лет. Врачи рассчитывают завершить лечение всех детей к 2021 году.

Ранее в СМИ появилась информация, что более 100 детей заразились гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске. При этом ранее в отчётах местных властей фигурировало 26 больных детей. По одной из версий, заражение произошло из-за нарушения базовых медицинских требований. После проведения проверки в больнице правоохранители завели уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". В беседе с Лайфом родители рассказали, кого винят в заражении детей.

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