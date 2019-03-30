Полиция применила слезоточивый газ против "жёлтых жилетов" в Париже — видео

В Париже во время столкновений с активистами движения "Жёлтые жилеты" полиция в очередной раз применила слезоточивый газ. Стычка демонстрантов с правоохранителями произошла в районе моста Искусств.
Situation toujours tendue à #Bordeaux la gendarmerie tire du gaz #GiletsJaunes pic.twitter.com/ivJznG9zfS— Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 30 марта 2019 г.
Протестующие начали запускать в полицию бутылки и банки, на что сотрудники силовых структур ответили спецсредствами. После этого "жёлтые жилеты" продолжили движение к конечной точке маршрута — площади Трокадеро.
#YellowVests #France #GiletsJaunes Death is nothing, but to live defeated and inglorious is to die daily. pic.twitter.com/WgnJVUFo5e— Escaped Mentality Slave (@SlaveEscaped) 30 марта 2019 г.
Местные СМИ сообщают о 25 задержанных, которые вопреки запрету проводить манифестации в районе президентской резиденции и здания Национального собрания устроили акцию протеста на Елисейских полях.
Peaceful protesters v thugs: A Yellow vests tries to prevent masked men from setting fire to garbage cans in #SaintEtienne #ActeXX #Giletsjaunes #Acte20 #France pic.twitter.com/l31Wl2XbxA— nonouzi (@Gerrrty) 30 марта 2019 г.
Протесты "жёлтых жилетов" продолжаются на протяжении почти пяти месяцев. Масштабные акции начались 17 ноября 2018 года — тогда активисты требовали не повышать налог на топливо и цены на бензин. Сейчас французы выходят на улицы каждую субботу, посвящая каждую новую акцию новым социальным проблемам.
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