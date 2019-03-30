Названа дата перехода на электронные ПТС

Отказ от бумажных аналогов документа происходит в рамках цифровизации экономики страны.

Замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов во время Красноярского экономического форума сообщил, что переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре текущего года.

— Мы готовимся к этому уже не один год. В данном случае речь идёт о ноябре 2019 года, — приводит его слова ТАСС.

Известно, что электронные паспорта будут содержать больше информации, чем бумажные. Так, помимо традиционных сведений о собственниках в них, например, будет информация о количестве ДТП и сведения о полисах КАСКО и ОСАГО.

Ранее Лайф сообщал, что в России уже был продан автомобиль с электронным ПТС.