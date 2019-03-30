Умер актёр из "Звёздных войн" Шэйн Риммер

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Умер актёр из "Звёздных войн" Шэйн Риммер

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Фото: © Twitter/Variety

Смерть кинематографиста подтвердила его вдова Шейла. Причина смерти не называется.

Канадский актёр Шэйн Риммер, известный по ролям в фильмах о Джеймсе Бонде и фантастической ленте "Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда", скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Variety.

Причина смерти актёра, умершего в своём доме в Англии, не называется. Сообщения о кончине Риммера подтвердила его вдова Шейла.

Соболезнования близким и друзьям актёра выразил британский продюсер и режиссёр Джерри Андерсон.

За свою карьеру Риммер сыграл в более сотни картин. Актёр запомнился зрителям по ролям в "бондиане" и "Звёздных войнах".

Ранее Лайф сообщал о смерти режиссёра Аньес Варды.

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