Умер актёр из "Звёздных войн" Шэйн Риммер

Смерть кинематографиста подтвердила его вдова Шейла. Причина смерти не называется.

Канадский актёр Шэйн Риммер, известный по ролям в фильмах о Джеймсе Бонде и фантастической ленте "Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда", скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Variety.

Причина смерти актёра, умершего в своём доме в Англии, не называется. Сообщения о кончине Риммера подтвердила его вдова Шейла.

We are very sad to hear that Shane Rimmer has passed away at the age of 89. Shane appeared in three Bond movies – YOU ONLY LIVE TWICE, DIAMONDS ARE FOREVER and THE SPY WHO LOVED ME. Our thoughts are with his family at this time. pic.twitter.com/DL7LaP7Q71 — James Bond (@007) 29 марта 2019 г.

Соболезнования близким и друзьям актёра выразил британский продюсер и режиссёр Джерри Андерсон.

За свою карьеру Риммер сыграл в более сотни картин. Актёр запомнился зрителям по ролям в "бондиане" и "Звёздных войнах".

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