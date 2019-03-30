YouTube разблокировал последние выпуски видеоблогов Дудя и Парфёнова

Новый ролик видеоблогера Юрия Дудя и первый выпуск возрождённой передачи Леонида Парфёнова "Намедни" снова доступны на YouTube. О причинах разблокировки видеороликов не сообщается.

Ранее Лайф писал, что ролики были удалены с замечаением, что контент нарушает условия пользования YouTube. Речь шла об интервью Дудя с резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым, вышедшем 20 марта, и передаче Парфёнова, посвящённой ключевым событиям 1946 года.