В Татарстане вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку

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В Татарстане вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Венявский

На борту находилось три человека. Пострадавших в результате случившегося нет. Причины ЧП устанавливаются.

В Татарстане вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Вертолёт, облетавший нефтепровод Холмогоры — Клин, приземлился в районе села Старое Шигалеево. По предварительным данным, причиной случившегося стал отказ двигателя.

Ми-2, на борту которого было три человека, принадлежит казанскому авиапредприятию. В результате вынужденной посадки никто не пострадал.

Решение по ремонту авиасудна или эвакуации с места происшествия будет приниматься 31 марта, — сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

Причина произошедшего устанавливается.

Ранее Лайф писал о крушении вертолёта в Казахстане, в результате которого погибли все 13 военнослужащих, находившихся на борту.

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