Прямая трансляция: "Час Земли" в Москве

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Прямая трансляция: "Час Земли" в Москве

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Москва присоединилась к международной акции "Час Земли". На разных зданиях в столице на час погаснет подсветка как символ борьбы за сохранение природы.

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