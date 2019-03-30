Москвичка избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему мочку уха

В школе заподозрили неладное из-за того, что ребёнок два дня отказывался снимать шапку во время уроков.

Жительница Зеленограда во время ссоры избила 12-летнего сына скакалкой, а затем отрезала ему часть правого уха строительным ножом. Как сообщает столичное управление СКР, инцидент произошёл вечером 27 марта.

Мальчик о произошедшем никому не говорил. В школе заподозрили неладное из-за того, что ребёнок на протяжении двух дней отказывался снимать шапку во время уроков. Когда 29 марта учителям удалось этого добиться, они увидели состояние его уха. Администрация школы сразу же обратилась в полицию.

Против 46-летней матери было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия". Женщина арестована. Мальчик находится в центре поддержки семьи и детства "Зеленоград".

Ранее Лайф сообщал, что родители оставили пятилетнюю дочь и грудного сына в запертой московской квартире, когда начался пожар.