В Москве взяли под стражу обвиняемую в истязании маленьких двойняшек няню

В Москве суд взял под стражу 47-летнюю женщину, обвиняемую в истязании двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Москве.
По версии следствия, работавшая няней женщина в период с середины декабря 2018 года по начало марта 2019-го систематически избивала маленьких двойняшек, за которыми должна была ухаживать, и совершала иные действия насильственного характера.
Родителям малолетних стало известно об истязаниях детей после того, как в комнате была установлена камера.
Как ранее сообщал Лайф, женщина скрылась, покинув территорию Московского региона, однако её смогли найти и задержать.
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