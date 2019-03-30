В Москве взяли под стражу обвиняемую в истязании маленьких двойняшек няню

Родителям малышей стало известно об избиениях детей после установки в комнате видеокамеры.

В Москве суд взял под стражу 47-летнюю женщину, обвиняемую в истязании двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Москве.

По версии следствия, работавшая няней женщина в период с середины декабря 2018 года по начало марта 2019-го систематически избивала маленьких двойняшек, за которыми должна была ухаживать, и совершала иные действия насильственного характера.

Родителям малолетних стало известно об истязаниях детей после того, как в комнате была установлена камера.

Как ранее сообщал Лайф, женщина скрылась, покинув территорию Московского региона, однако её смогли найти и задержать.