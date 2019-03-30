Звезду "Формулы любви" проводили в последний путь

В Тбилиси простились с народным артистом Грузии, актёром кино и театра Нодаром Мгалоблишвили, который скончался 26 марта. Проводить исполнителя роли графа Калиостро из "Формулы любви" в последний путь пришли тысячи людей, в том числе деятели культуры, члены правительства и парламента страны.

Почтили память актёра и представители аккредитованных в Грузии посольств зарубежных государств. После завершения церемонии Мгалоблишвили был похоронен в Новом пантеоне на горе Маха.

На счету Мгалоблишвили множество ролей в театре и кино. Одни из самых его запоминающихся работ — это роли графа Калиостро в "Формуле любви" и Кощея Бессмертного в фильме "Чудеса в Решетове".