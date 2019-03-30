Москва присоединилась к акции "Час Земли"

Подсветка на столичных зданиях погасла как символ неравнодушия к будущему планеты.

Кремль, Красная площадь и более 2 тысяч столичных зданий погрузились во тьму на 60 минут в рамках международной акции "Час Земли".

В 2019 году акция проходит в 13-й раз. В 2018-м в ней принимали участие более двух миллиардов человек — жители 188 государств.

Напомним, в прошлом году "Час Земли" сэкономил российской столице почти 30 МВт-ч электроэнергии.

Ранее Лайф сообщал, что за расходованием энергоресурсов следит 57% россиян — они всегда стараются экономить их потребление.