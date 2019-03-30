Ольга Орлова попросила Шепелева разрешить ей встречу с сыном Фриске

Певица была лучшей подругой коллеги и поэтому стала крёстной маленького Платона.

Певица и телеведущая Ольга Орлова обратилась к Дмитрию Шепелеву, попросив дать общаться с сыном Жанны Фриске. Просьбу она озвучила в эфире передачи "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

— Очень прошу тебя дать мне возможность общаться с Платоном, хоть редко, хоть по чуть-чуть. Я хочу для него только лучшего, поэтому прошу тебя пересмотреть позицию по поводу моих встреч с Платошей, — сказала Орлова, обращаясь к отцу ребёнка Жанны Фриске.

Орлова назвала Шепелева сложным и жёстким человеком, сказав, что он пытается вычеркнуть из памяти близких и друзей Жанны Фриске.

Певица отметила, что, если бы телеведущий позволил родителям Фриске общаться с внуком, хуже бы не стало.

Как писал Лайф, отец Жанны Фриске Владимир Копылов готов на всё, чтобы достичь компромисса в конфликте с телеведущим.

Напомним, певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года на 41-м году жизни после длительной борьбы с раком. Родные исполнительницы рассказывали о намерении снять о ней фильм, главную роль в котором сыграет сестра Фриске Наталья.