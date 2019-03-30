Первый муж Началовой объяснил, почему не пришёл на похороны певицы

Её похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. В последний путь проводили под аплодисменты и крики "Браво".

Первый муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской заявил, что осознанно не пришёл на похороны бывшей супруги.

— Тяжело переношу эти церемонии, поскольку два года назад похоронил маму, — рассказал мужчина в эфире Первого канала.

Ланской добавил, что в целом старается не посещать подобные мероприятия.

Напомним, Юлию Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонию пришли её родственники, поклонники и коллеги по цеху. В последний путь певицу проводили под аплодисменты и крики "Браво".

Ранее Лайф сообщал, что Дмитрий Ланской нанял адвоката для защиты от обвинений в смерти Юлии Началовой.