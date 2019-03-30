В Одессе машина сбила троих гвардейцев, один погиб

Их направили патрулировать улицы перед выборами. Авто было с европейскими номерами.

Один гвардеец украинской Национальной полиции погиб, ещё двое попали в больницу в Одессе после того, как их сбил легковой автомобиль "Опель" с европейскими номерами. Об этом написал в "Фейсбуке" глава Нацполиции Сергей Князев.

— Ужасная трагедия. "Опель" на евробляхах... сбивает трёх гвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование города, — говорится в публикации.

Князев добавил, что пострадали также три человека в "Опеле". Водителя задержали.