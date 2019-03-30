В МВД назвали причину вынужденной посадки Ми-2 в Татарстане

Причиной вынужденной посадки вертолёта Ми-2 в Татарстане стали плохие погодные условия. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального МВД сообщает РИА "Новости".
— Причиной вынужденной посадки вертолёта Ми-2 стали плохие погодные условия, — цитирует агентство слова собеседника.
Сегодня в Республике сильный снегопад. По данным синоптиков, скорость ветра достигает 20 м/с.
Как ранее писал Лайф, на борту вертолёта находились три человека. В результате вынужденной посадки никто не пострадал.
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