Четырёхлетний ребёнок выжил после нападения двух пум

Две пумы напали на четырёхлетнего ребёнка в парке на канадском острове Ванкувер (провинция Британская Колумбия), мальчик выжил, сейчас он госпитализирован. Об этом сообщает CTV.

Инцидент произошёл в городе Лэйк-Ковичан 29 марта. Ребёнок получил ранения головы, шеи и рук. На вертолёте его доставили в больницу, о степени тяжести состояния мальчика не сообщается.

Сотрудники природоохранных органов после нападения прочесали местность и нашли двух молодых пум, они были очень худые, поэтому специалисты сделали вывод, что кошки атаковали малыша от голода. При этом нападение на людей не характерно для этих животных. Пум пришлось застрелить.