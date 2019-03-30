Режиссёр Кирилл Серебренников получил кинопремию "Ника"

Его наградили за работу над фильмом "Лето", который отметили ещё в нескольких номинациях.

Кирилл Серебренников получил "Нику" за лучшую режиссёрскую работу. Награды он удостоился за свой фильм "Лето". На сцену для вручения поднялся продюсер картины Илья Стюарт — сам режиссёр, напомним, под домашним арестом.

Картину отметили также в номинациях "Лучший звукорежиссёр" (Борис Войт) и "Лучший режиссёр монтажа" — Юрий Карих.

Певца Рому Зверя, который исполнил в фильме роль советского рок-музыканта Майка Науменко, объявили "Открытием года".

— Большое спасибо Кириллу Серебренникову за то, что он, находясь под домашним арестом, смог доделать это кино, — сказал исполнитель со сцены.