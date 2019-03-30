В здании частной клиники в Мексике прогремел взрыв

Взрыв произошёл в частной клинике в районе Венустиано-Карранса в Мехико, пишет El Universal. Сообщается, что пострадало по меньшей мере 14 человек. Одного из них пришлось экстренно эвакуировать на вертолёте.

Indican explosión de un tanque de gas en la Clínica de Ma. Inmaculada de la salud ubicada en calle

Tizayuca 26, Michoacana, 15240 Ciudad de México, CDMX

En el lugar laborando @Servicios de @Emergencia de la @A_VCarranza pic.twitter.com/8LL1hfZ0yp — S.I.A.D.E. (@SIADEac) 30 марта 2019 г.

По предварительным данным, в здании взорвался бытовой газ, который скопился в одном из помещений. Прокуратура начала расследование.

Как писал Лайф, взрыв газа 27 марта 2019 года разрушил квартиру девятиэтажки в Казани.