В здании частной клиники в Мексике прогремел взрыв

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В здании частной клиники в Мексике прогремел взрыв

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Фото: © Twitter/Línea Política

Взрыв произошёл в частной клинике в районе Венустиано-Карранса в Мехико, пишет El Universal. Сообщается, что пострадало по меньшей мере 14 человек. Одного из них пришлось экстренно эвакуировать на вертолёте.

По предварительным данным, в здании взорвался бытовой газ, который скопился в одном из помещений. Прокуратура начала расследование.

Как писал Лайф, взрыв газа 27 марта 2019 года разрушил квартиру девятиэтажки в Казани.

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