Познер рассказал о растерянности в США после расследования Мюллера

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что после публикации выводов спецпрокурора Роберта Мюллера в США царит растерянность, так как демократы были уверены, что "сговор" (которого не было) Дональда Трампа с Россией будет доказан.

— Это вообще может всё поменять, потому что говорили, что в 20-м году Трампу не выиграть никогда, потому что либо он уже будет снят к этому времени, либо он сам уйдёт, как Никсон ушёл. Но, одним словом, ему конец. А теперь, наоборот, не только не конец, а в какой-то степени даже улучшилась его ситуация, потому что оказывается, что он честный человек, — говорится в сообщении на сайте телеведущего Познер Online.

При этом Познер считает, что такой вердикт спецпрокурора может иметь значение для отношений США с Россией, так как до этого момента Дональд Трамп не предпринимал никаких позитивных шагов по этому вопросу, чтобы его снова тут же не обвинили в сговоре.

Напомним, 24 марта Минюст США опубликовал краткие итоги расследования Мюллера. Вывод: предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, а кандидат вёл свою избирательную кампанию законно. При этом опубликованный документ — всего лишь резюме генпрокурора Уильяма Барра. А полностью 400-страничный доклад собираются передать Конгрессу в середине апреля.