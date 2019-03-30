Спасённый из-под поезда в Ленобласти пёс Серёга нашёл новых хозяев — видео

Прошлый хозяин пса решил, что 14-летняя собака уже "своё отжила", и захотел от неё избавиться.

Пёс по кличке Серёга, бывший хозяин которого решил, что тот "отжил своё", и привязал животное к рельсам, нашёл себе новый дом, сообщается в группе зоозащитников в соцсети "ВКонтакте".

— Друзья, дедулечка наш поехал домой! Но как бы мне не было жаль, с целым букетом серьёзных проблем со здоровьем. Поэтому сколько ему ещё дано, сказать никто не может... Но счастье, что всё это время он проживёт в любви и радости, — говорится в сообщении.

В группе также появилась видеозапись момента встречи пса с новыми "родителями".

Напомним, 23 марта Лайф рассказывал, что пса привязали к рельсам железной дороги, но его спас машинист проезжавшего поезда.