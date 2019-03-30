Актёр Семён Штейнберг попал в больницу после падения в "Гоголь-центре"

Актёра Семёна Штейнберга экстренно госпитализировали, сообщил Пятый канал. Врачи диагностировали у артиста сотрясение мозга.
Ранее 34-летний Штейнберг упал в здании "Гоголь-центра", началось кровотечение, которое трудно было остановить.
Звезда фильмов "Юморист" и "Содержанки" заверил, что сейчас с ним всё нормально.
Штейнберг снялся в трёх десятках картин и сериалов, среди них — "Студенты International", "Братья Карамазовы", "Десантура", "Глухарь-3".
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени