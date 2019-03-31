В Третьяковке сработала сигнализация из-за любителя живописи

В выставочный зал вскоре явился сотрудник Росгвардии с резиновой дубинкой, но его помощь не понадобилась.

Посетитель Третьяковской галереи устроил напрасный переполох в одном из выставочных залов — слишком близко подошёл к картине Ильи Репина, пишет "Интерфакс".

Сообщается, что в здании сработала сигнализация, музей немедленно закрыли и для входа, и для выхода. Вскоре в помещение вошёл вооружённый резиновой дубинкой сотрудник Росгвардии.

Однако выяснилось, что ничего серьёзного не произошло, галерея возобновила работу.

Меры безопасности в Третьяковке усилили после скандального инцидента в мае 2018 года. Напомним, тогда мужчина повредил металлической стойкой ограждения часть полотна Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". В суде арестованный вандал заявил, что агрессия у него возникла из-за неприятного впечатления, которое произвёл на него шедевр русской живописи.

Кроме того, ещё одно происшествие затронуло музей в январе. Мужчина прямо на глазах у посетителей украл картину "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи, как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Грабителя арестовали, картину вернули галерее.