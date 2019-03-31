Депутат Рады обнародовал список "неприкосновенных" украинцев

Ранее генпрокурор Украины заявлял, что посол США Мари Йованович во время первой встречи вручила ему список лиц, которых не должно преследовать правосудие. Сам он отмечал, что считает это неприемлемым.

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук опубликовал список украинцев, которые, по его словам, являются "неприкосновенными" для правосудия. Он считает, что этот "документ" генпрокурору Юрию Луценко якобы передала посол США Мари Йованович.

— Раздобыл скрин неприкосновенных. Похоже, именно на этот документ намекал генеральный прокурор (Юрий Луценко), — написал Мельничук в "Фейсбуке".

На приложенной фотографии — документ с 13 фамилиями. Среди них — в основном политики, но есть также журналист и певец.

Это депутаты Верховной рады Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Березенко, Сергей Пашинский, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, бывший первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский, судья КСУ Александр Пасенюк, экс-министр обороны Анатолий Гриценко, бывший глава АП Борис Ложкин, лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и журналист Дмитрий Гордон.