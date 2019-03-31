СМИ: Сын убитого брата Ким Чен Ына состоит в антисеверокорейской группировке

"Гражданская оборона Чхоллимы" прославилась после нападения на Посольство КНДР в Мадриде. СМИ считают, что племянник главы государства в этой организации — влиятельная личность.

Племянник лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и сын его убитого брата Ким Чен Нама — Ким Хан Соль — может оказаться членом группировки "Гражданская оборона Чхоллимы", направленной против властей КНДР, пишет "Чосон Ильбо".

По данным издания, 23-летний внук Ким Чен Ира не просто состоит в этой организации, но и является в ней влиятельной фигурой.

"Гражданская оборона Чхоллимы" (Чхоллима — имя крылатого коня из корейской мифологии) взяла на себя ответственность за нападение на Посольство КНДР в Испании.

Как писал Лайф, инцидент произошёл в феврале 2019 года. Налётчики несколько часов удерживали людей в здании дипмиссии, несколько человек избили. Временному поверенному в делах КНДР надели на голову мешок и связали руки после того, как он заявил, что "не предаст свою страну".

Кроме того, нападавшие вынесли из здания компьютеры, жёсткие диски, флеш-карты и мобильный телефон.

Напомним, брата Ким Чен Ына — Ким Чен Нама — убили в Малайзии в феврале 2017 года: женщина подошла к нему в аэропорту Куала-Лумпура и набросила на его голову платок, пропитанный отравляющим веществом VX. Старший сын Ким Чен Ира умер по дороге в больницу.

Как писал Лайф, гражданку Индонезии, которую считали виновной в преступлении, недавно отпустили.