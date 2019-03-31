Мейвезер заявил о готовности вернуться на ринг и выбрал себе соперников

Американский боксёр Флойд Мейвезер выразил готовность вернуться на ринг, хотя ранее он заявлял, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.

Как рассказал отец спортсмена, сын даже выбрал себе будущих соперников: филиппинца Мэнни Пакьяо или американца Эдриэна Бронера. Мейвезер-старший выразил уверенность в победе своего сына над ними.

За свою профессиональную карьеру Флойд Мейвезер провёл 50 боёв и все выиграл, 27 — нокаутом. В последний раз он выходил на ринг в августе 2017 года против Конора Макгрегора. Бой завершился победой Мейвезера.

Также американский боксёр уже встречался на ринге с Мэнни Пакьяо. Бой состоялся в мае 2015 года, тогда единогласным решением судей победу одержал Мейвезер.