Facebook изменит правила трансляций после терактов в Новой Зеландии

Автоматическая система распознавания приняла кадры массового убийства за видеоигру.

"Фейсбук" усовершенствует технологию распознавания нежелательного контента. Об этом сообщила операционный директор компании Шерил Сэндберг в своём открытом письме, опубликованном на сайте New Zealand Herald.

Сообщается, что соцсеть ужесточит правила использования стриминговой платформы Facebook Live и постарается найти новые способы выявления отредактированных видео и изображений со сценами насилия.

Ранее в руководстве компании признали, что "новозеландский Брейвик" беспрепятственно транслировал кадры своих преступлений, поскольку система не смогла отличить содержание стрима от видеоигры. В итоге запись заблокировали слишком поздно, её успели просмотреть по всему миру.

Как писал Лайф, 15 марта 2019 года 28-летний австралиец Брентон Таррант устроил стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч. При этом он транслировал свои действия через Интернет. Погибло 50 человек.