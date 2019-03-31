Открылся первый заграничный участок на выборах президента Украины

Отдать свой голос за будущего президента Незалежной здесь также могут украинцы, проживающие в Новой Зеландии.

На первом заграничном избирательном участке в Австралии стартовало голосование за президента Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".

— Участок, образованный при Посольстве Украины в Канберре, открылся в 8:00 по местному времени (00:00 мск 30 марта). Голосование на нём продлится до 20:00 (12:00 мск 31 марта), — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего будет открыт 101 заграничный избирательный участок в 72 странах мира. Для них было передано более 420 тысяч бюллетеней. Самое большое количество избирателей ожидается в Молдове — там зарегистрировалось более 52 тысяч человек, меньше всего — в воинской части в Косове, где подали заявки менее 50 украинцев.