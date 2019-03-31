Пилот разбившегося с футболистом Салой самолёта не имел права на вылет

Его лётная лицензия была выдана в США и имела ряд ограничений, связанных с полётами ночью.

Пилот разбившегося легкомоторного самолёта, на котором летел игрок британского футбольного клуба "Кардифф сити" Эмилиано Сала, не имел права совершать взлёт в тёмное время суток, поскольку страдал дальтонизмом и был отстранён от ночных полётов. Об этом сообщает Би-би-си.

По информации журналистов, помимо нюансов со здоровьем у Дэвида Ибботсона также было не всё гладко с документами на осуществление полётов. Как оказалось, его лицензия фактически являлась британской копией выданных в США документов и никакой дополнительной подготовки в Европе мужчина не проходил.

В некоторой степени это было бы не так важно, ведь требования к пилотам в США и Великобритании практически идентичны. Но по факту пилот осуществлял в стране перевозки на самолёте — и ни одно ведомство толком это не контролировало.

Судя по всему, вне внимания служб остался и сам самолёт, который также был зарегистрирован в США и там же, по-видимому, обслуживался. Во всяком случае, его последний пассажир, Эмилиано Сала, уже в воздухе в сообщении другу признавался, что боится лететь, поскольку самолёт "сейчас развалится".

Непонятно также, как сам пилот решился лететь, ведь он ни разу не сдавал нормативы для ночных полётов. А способность отличить зелёные огни от красных в темноте — практически залог успешного полёта, и мужчина, скорее всего, об этом знал. До этого он получал запрет на полёты ночью.

Отмечается, что изначально вылет самолёта с футболистом был намечен на 9:00 по местному времени, однако спортсмен попросил дать ему время до вечера, чтобы успеть со всеми попрощаться перед отъездом. В итоге взлёт состоялся лишь в 19:00.

Напомним, 22 января самолёт с футболистом британского клуба "Кардифф сити" Эмилиано Салой пропал с экранов радаров. Его удалось обнаружить только 3 февраля. Ещё спустя четыре дня было извлечено из-под обломков тело футболиста.