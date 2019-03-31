Более 33 тысяч человек вышли на очередную акцию "жёлтых жилетов" во Франции

В Париже полицейские снова применяли слезоточивый газ, в Бордо манифестанты подожгли стройплощадку.

Уже 20-я по счёту акция "жёлтых жилетов" прошла во многих французских городах, в том числе в Париже, Бордо, Авиньоне, Лионе, Тулузе. В общей сложности на улицы вышло более 33 тысяч человек, сообщили в МВД страны.

В Париже манифестантов было около четырёх тысяч. После недавних погромов меры безопасности усилили, так что на Елисейские поля протестующих не пустили, закрыли для них также центральную магистраль и прилегающие кварталы.

Они собрались у Восточного вокзала и направились к площади Трокадеро. В соцсетях опубликовали кадры столкновений с полицией. Как ранее писал Лайф, в районе моста Искусств участники акции бросали в полицейских бутылки и банки, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

Тем временем в Бордо манифестанты подожгли строительную площадку.

Напомним, "жёлтые жилеты" протестуют уже без малого пять месяцев подряд. Движение началось с требований отменить повышение цен на бензин и налогов на топливо.

Президент страны Эмманюэль Макрон пошёл навстречу: объявил, что налог на горючее не повысят, пообещал на 100 евро повысить минимальную оплату труда. Но манифестанты не остановились.