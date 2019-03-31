Более 33 тысяч человек вышли на очередную акцию "жёлтых жилетов" во Франции

Acte XX #Paris #GiletsJaunes pic.twitter.com/2WymCRvuvH— Emilien David (@Emilien_David) 30 марта 2019 г.
Уже 20-я по счёту акция "жёлтых жилетов" прошла во многих французских городах, в том числе в Париже, Бордо, Авиньоне, Лионе, Тулузе. В общей сложности на улицы вышло более 33 тысяч человек, сообщили в МВД страны.
В Париже манифестантов было около четырёх тысяч. После недавних погромов меры безопасности усилили, так что на Елисейские поля протестующих не пустили, закрыли для них также центральную магистраль и прилегающие кварталы.
Они собрались у Восточного вокзала и направились к площади Трокадеро. В соцсетях опубликовали кадры столкновений с полицией. Как ранее писал Лайф, в районе моста Искусств участники акции бросали в полицейских бутылки и банки, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.
Тем временем в Бордо манифестанты подожгли строительную площадку.
#Bordeaux beginning of #ActeXX of the #GiletsJaunes, a considerable crowd marches for #Acte20 #Yellowvests #France #Macron— nonouzi (@Gerrrty) 30 марта 2019 г.
pic.twitter.com/I7aMlOPA51
Напомним, "жёлтые жилеты" протестуют уже без малого пять месяцев подряд. Движение началось с требований отменить повышение цен на бензин и налогов на топливо.
Президент страны Эмманюэль Макрон пошёл навстречу: объявил, что налог на горючее не повысят, пообещал на 100 евро повысить минимальную оплату труда. Но манифестанты не остановились.
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