Пользователи Netflix пожаловались на сбой

В работе сайта компании Netflix произошёл сбой. Он затронул страны Европы, Северной и Южной Америки. По данным сервиса Downdetector, проблемы наблюдаются с 1:13 мск.
Большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром видео (45%), 41% жалуется на отсутствие соединения, 12% — на проблемы со входом в личный кабинет.
Сбой затронул Германию, Бельгию, Польшу, Великобританию, США, Бразилию, Мексику, Австралию. О сбоях в России пока не сообщается.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени