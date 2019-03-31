Пользователи Netflix пожаловались на сбой

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Пользователи Netflix пожаловались на сбой

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Фото: © Shutterstock

В работе сайта компании Netflix произошёл сбой. Он затронул страны Европы, Северной и Южной Америки. По данным сервиса Downdetector, проблемы наблюдаются с 1:13 мск.

Большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром видео (45%), 41% жалуется на отсутствие соединения, 12% — на проблемы со входом в личный кабинет.

Сбой затронул Германию, Бельгию, Польшу, Великобританию, США, Бразилию, Мексику, Австралию. О сбоях в России пока не сообщается.

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