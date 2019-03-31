На выборах президента Словакии побеждает Зузана Чапутова

Она станет пятым президентом по счёту и первой женщиной в стране на этой должности.

По результатам подсчёта голосов избирателей с 96,8% участков, новым президентом Словакии стала Зузана Чапутова — адвокат из города Пезинок (Западная Словакия). Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия страны.

— Зузана Чапутова получила 58,3% голосов. Её соперник, заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович, заручился поддержкой 41,7% избирателей, — говорится в сообщении.

Сразу после оглашения результатов Шефчович сделал заявление о том, что он согласен с итогами голосования, признал своё поражение и поздравил соперницу с победой, подчеркнув при этом проевропейскую ориентацию Словакии, которая выразилась в избрании Чапутовой президентом.

— Желаю новому президенту и всей Словакии всего самого наилучшего. Я всю жизнь работал на благо Словакии и продолжу работать дальше, — сказал он на брифинге в своём предвыборном штабе.

Победившая же на выборах Чапутова обратилась к избирателям со словами благодарности за оказанное доверие и пообещала работать на благо страны, сохранив при этом курс на евроатлантическую ориентацию.

Зузана Чапутова станет пятым по счёту президентом после получения Словакией независимости в 1993 году и первой женщиной в истории на этом посту. Она вступит в должность после отставки действующего главы Андрея Киски 15 июня.