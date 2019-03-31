В Грузии пастух получил пожизненное за убийство семьи американцев

Окончательный приговор был вынесен 27 марта на закрытом для прессы заседании в городе Гори.

В Грузии вынесли приговор по делу об убийстве семьи американцев. Виновным признали 19-летнего пастуха Малхаза Кобаури, суд приговорил его к пожизненному заключению, сообщает "Газета.ру".

Пастуху предъявили сразу четыре обвинения: в изнасиловании, умышленном убийстве с особой жестокостью, умышленном убийстве двух или более лиц и умышленном убийстве с целью скрыть другое преступление.

Сам осуждённый свою вину не признал — он утверждает, что настоящие преступники угрозами заставили его оговорить себя.

Трагедия произошла 4 июля 2018 года. По данным правоохранительных органов Грузии, семья Смит — Райан, Лора и их четырёхлетний сын — спросила у Малхаза Кобаури дорогу к водопаду. По пути между мужчинами разгорелась ссора, в результате которой пастух дважды выстрелил в Райана, затем застрелил ребёнка. После этого он изнасиловал Лору и сбросил её тело в ущелье. Тела нашли несколько дней спустя.

Смиты более шести лет жили в Грузии в городе Марнеули и в 2012 году получили местное гражданство в дополнение к американскому.