Боксёр обиделся на соперника за удар и укусил

До этого момента на счету спортсмена было 15 боев, все из которых завершились его победой.

Kash Ali is disqualified after biting David Price 👀



Scum! #TWBWpic.twitter.com/ZHRm7rs3cz — World Boxing Wall (@WorldBoxingWall) 30 марта 2019 г.

Британский боксёр-супертяжеловес Дэвид Прайс за пять раундов смог одержать победу на соотечественником Кэшем Али во время боя в Ливерпуле. Причём случилось это не благодаря сильным ударам, которые он наносил сопернику, а по причине неспортивного поведения последнего — в духе Майка Тайсона.

Во время поединка Прайс нанёс противнику сильный удар, после которого оба бойца оказались на настиле ринга. В этот момент Али с силой вцепился зубами в живот оппонента, оставив заметные отметины от зубов.

Рефери матча не оставил этот момент без внимания и принял решение дисквалифицировать Али. Это автоматически означало его проигрыш, который стал первым в карьере британца. До этого он одержал 15 побед.