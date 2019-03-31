Боксёр обиделся на соперника за удар и укусил

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Боксёр обиделся на соперника за удар и укусил

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До этого момента на счету спортсмена было 15 боев, все из которых завершились его победой.

Британский боксёр-супертяжеловес Дэвид Прайс за пять раундов смог одержать победу на соотечественником Кэшем Али во время боя в Ливерпуле. Причём случилось это не благодаря сильным ударам, которые он наносил сопернику, а по причине неспортивного поведения последнего — в духе Майка Тайсона.

Во время поединка Прайс нанёс противнику сильный удар, после которого оба бойца оказались на настиле ринга. В этот момент Али с силой вцепился зубами в живот оппонента, оставив заметные отметины от зубов.

Рефери матча не оставил этот момент без внимания и принял решение дисквалифицировать Али. Это автоматически означало его проигрыш, который стал первым в карьере британца. До этого он одержал 15 побед.

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