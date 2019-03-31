Facebook удалила посты Цукерберга

Правда, это было несколько лет назад, так что теперь трудно выяснить, о чём были публикации.

Посты основателя "Фейсбука" Марка Цукерберга были удалены из социальной сети, пишет The Associated Press. Сообщается, что пропали все публикации 2007–2008 годов.

Произошла какая-то техническая ошибка, пояснили в социальной сети. Что было в постах, теперь трудно установить. Специалисты проделали масштабную работу, чтобы вернуть потерянные данные, но это не помогло.

Ранее Лайф писал о масштабном сбое в работе социальной сети, после которого решили уволиться два топ-менеджера "Фейсбука".